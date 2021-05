Madhuri Dixit is one of the most loved Bollywood actresses. She has been in the industry for more than three decades and has proved her mettle as a star and as an actor.

Today, the actress celebrates her 54th birthday; so, let’s look at the list of some of the famous dialogues of her…

Kyun… Hum Aapke Hain Koun?

Kahin na kahin, koi na koi mere liye banaya gaya hai, aur kabhi na kabhi main usse zaroor milongi… (Dil To Pagal Hai)

Aap humre pati hai, parmeshwar banne ka bhool mat ki jiye… (Mrityudand)

Aurat Maryam bankar zindagi de sakti hai, toh Chandi bankar zindagi le bhi sakti hai… (Anjaam)

Yun nazar ki baat ki aur dil chura gaye, hum toh samjhe the budh, aap toh dhadkan suna gaye… (Devdas)

Tawaifon ki toh taqdeer hi nahi hoti… (Devdas)

Roti kamane ke liye aurat ghar se nikli nahi, ki tankha dene waala har aadmi usse apne baap ka maal samajhta hai… (Lajja)

Kalakar banne ki chah ko bahar agar hai lana, toh sheeshey ko thodi takleef dijiye aur dil ko ek bahana (Aaja Nachle)

Husn ka mazaak na uda, kahin husn ke haathon tera mazaak na ban jaaye. Manchala hai, khoobsurat hai, magar ladka hai tu, tujhe ladkon aur mardon mein fark kaun samjhaye… (Yeh Jawaan Hai Deewani)